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14:26, 14 июня 2025Культура

Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова

В возрасте 87 лет умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Чувашский театр юного зрителя / YouTube

Театральный критик, театровед, переводчик и бывшая преподавательница ГИТИС Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал института.

«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», — говорится в сообщении.

Ирина Мягкова была специалистом по французской литературе и театру, переводила драматургов Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено и других. В 1980–1990-х годах преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинары по театральной критике и курсы по театру народов СССР.

Она активно публиковалась в ведущих театральных изданиях, много путешествовала по России с лекциями и семинарами. В 1976 году защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению.

Ранее сообщалось, что американский актер театра и кино Харрис Юлин, известный ролями в картинах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями», «Тренировочный день» и «Мистер Бин», скончался в возрасте 87 лет.

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