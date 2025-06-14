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04:14, 14 июня 2025Путешествия

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Аэропорты Самары и Ульяновска временно перестали принимать рейсы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом 14 июня в своем Telegram-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что данные меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

До этого официальный представитель Росавиации также сообщал о введении ограничений в аэропортах Тамбова и Саратова.

Ранее стало известно, что авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов России. Отмечается, что число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек.

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