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16:42, 13 июня 2025Путешествия

Стало известно об отмене крупным перевозчиком рейсов в Дубай из России

Авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса из России в Дубай
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов России. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек. Все они проинформированы об отмене перелетов через туроператоров, а также с помощью СМС-рассылок и по электронной почте.

Всем пассажирам будет предложен полный возврат средств за несостоявшиеся перелеты в соответствии с условиями договора перевозки.

Ранее сообщалось, что посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Также дипломаты рекомендовали находящимся в Израиле гражданам России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.

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