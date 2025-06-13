Стало известно об отмене крупным перевозчиком рейсов в Дубай из России

Авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса из России в Дубай

Авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов России. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек. Все они проинформированы об отмене перелетов через туроператоров, а также с помощью СМС-рассылок и по электронной почте.

Всем пассажирам будет предложен полный возврат средств за несостоявшиеся перелеты в соответствии с условиями договора перевозки.

Ранее сообщалось, что посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Также дипломаты рекомендовали находящимся в Израиле гражданам России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.