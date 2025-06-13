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11:51, 13 июня 2025Путешествия

Посольство России призвало россиян воздержаться от посещения Израиля

Посольство России в Израиле призвало воздержаться от посещения страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leo Correa / AP

Посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Предупреждение размещено на сайте диппредставительства.

«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует
российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Также дипломаты призвали уже находящихся в Израиле граждан России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки, а также сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.

Ранее сообщалось, что посольство России в Индии призвало соотечественников воздержаться от посещения двух регионов. Россиянам рекомендовали без крайней необходимости не ездить в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх из-за обострения отношений Индии и Пакистана.

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