Посольство России призвало россиян воздержаться от посещения Израиля

Посольство России в Израиле призвало воздержаться от посещения страны

Посольство России в Израиле призвало соотечественников воздержаться от посещения страны. Предупреждение размещено на сайте диппредставительства.

«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует

российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Также дипломаты призвали уже находящихся в Израиле граждан России по возможности покинуть страну до нормализации обстановки, а также сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей по мерам безопасности.

Ранее сообщалось, что посольство России в Индии призвало соотечественников воздержаться от посещения двух регионов. Россиянам рекомендовали без крайней необходимости не ездить в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх из-за обострения отношений Индии и Пакистана.