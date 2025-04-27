Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:40, 27 апреля 2025Путешествия

Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

Посольство России в Индии призвало воздержаться от посещения Джамму и Кашмира
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Посольство России в Индии призвало соотечественников воздержаться от посещения двух регионов. Предупреждение размещено в Telegram-канале диппредставительства.

Россиянам рекомендовали без крайней необходимости не ездить в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх из-за обострения отношений Индии и Пакистана.

Тем, кто уже находится в этих регионах, необходимо сообщить об этом на почту посольства consuldelhi@mid.ru, а также срочно покинуть территории при первой возможности.

«Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям посольства», — добавили авторы публикации.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в ходе которого не выжили 26 человек. Власти Индии обвинили пакистанские спецслужбы в причастности к расправе над туристами и пообещали наказать организаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

    После доклада об освобождении Курской области Путин вызвал Герасимова для беседы тет-а-тет

    Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

    Девушка заподозрила бойфренда в измене и отрубила ему безымянный палец

    Россиянка избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе и попала на видео

    В Японии высказались об освобождении Курской области

    ВСУ нанесли целенаправленный удар артиллерией по рынку Горловки в ДНР

    Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

    Раскрыт требуемый для восстановления после боев с ВСУ курского монастыря период

    Туристка описала поездку в один город страны фразой «будто не в России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости