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10:50, 26 июня 2026Ценности

Самая красивая женщина в мире в полупрозрачном платье снялась для рекламы

Американская супермодель Белла Хадид в откровенном образе снялась для рекламы Orebella
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном образе снялась для рекламы собственного парфюмерного бренда Orebella. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

29-летняя манекенщица, которую прозвали самой красивой женщиной в мире, была запечатлена в воде в цветном полупрозрачном платье с глубоким декольте, сквозь которое проступал бюстгальтер. Помимо этого, на шее звезды был повязан розовый тонкий шарф.

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В качестве аксессуаров стилисты подобрали крупные серьги. Образ завершила укладка на мокрых волосах и макияж в естественном стиле.

Ранее в июне 62-летняя мать сестер Хадид собралась замуж в третий раз. Экс-манекенщице сделал предложение застройщик Рэнди Кендрик.

В мае Белла Хадид в купальнике на яхте попала в объектив папарацци. Она отдыхала на судне в Каннах.

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