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12:46, 24 июня 2026Ценности

62-летняя мать сестер Хадид собралась замуж в третий раз

Мать моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид собралась замуж в третий раз
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images

Мать сестер-моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид собралась замуж в третий раз. Об этом сообщает TMZ.

62-летней экс-манекенщице сделал предложение застройщик Рэнди Кендрик. Мужчина является основателем и генеральным директором национальной платформы в сфере индустриальной логистической недвижимости Xebec. Также он занимает пост генерального директора компании Sandow Lakes Ranch Venture.

Известно, что в январе 2025 года Хадид разорвала помолвку с руководителем строительной компании Джои Джинголи, с которым состояла в отношениях шесть лет. При этом с 2011 по 2017 год она была замужем за музыкальным продюсером Дэвидом Фостером. В свою очередь, с 1994 по 2000 год ее мужем был застройщик Мохамед Хадид, в браке с которым родились трое детей: дочери Белла и Джиджи и сын Анвар.

Ранее в июне папарацци заметили актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид на свидании в Санта‑Монике, США.

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