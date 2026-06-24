62-летняя мать сестер Хадид собралась замуж в третий раз

Мать моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид собралась замуж в третий раз

Мать сестер-моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид собралась замуж в третий раз. Об этом сообщает TMZ.

62-летней экс-манекенщице сделал предложение застройщик Рэнди Кендрик. Мужчина является основателем и генеральным директором национальной платформы в сфере индустриальной логистической недвижимости Xebec. Также он занимает пост генерального директора компании Sandow Lakes Ranch Venture.

Известно, что в январе 2025 года Хадид разорвала помолвку с руководителем строительной компании Джои Джинголи, с которым состояла в отношениях шесть лет. При этом с 2011 по 2017 год она была замужем за музыкальным продюсером Дэвидом Фостером. В свою очередь, с 1994 по 2000 год ее мужем был застройщик Мохамед Хадид, в браке с которым родились трое детей: дочери Белла и Джиджи и сын Анвар.

Ранее в июне папарацци заметили актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид на свидании в Санта‑Монике, США.