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10:48, 26 июня 2026Россия

Общение Кадырова с роботом попало на видео

Глава Чечни Кадыров пообщался с роботом на мероприятии ко Дню медицинского работника
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщался с роботом на мероприятии ко Дню медицинского работника. Их диалог попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем».

На представленных кадрах робот приветствует политика. Он произносит: «Ахмат — сила, шеф — чемпион, Аллаху Акбар». Кадыров жмет собеседнику руку.

В ходе самого мероприятия глава Чечни присвоил медикам множество наград. Так, министр здравоохранения Адам Алханов и начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров стали Героями Чеченской республики.

До этого Кадыров, выступая перед журналистами, в шутку признался, что опасается демонстрировать свою домашнюю кошку, чтобы против нее не ввели санкции. В прошлом организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а также заморозили средства на ее содержание.

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