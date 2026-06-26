Общение Кадырова с роботом попало на видео

Глава Чечни Кадыров пообщался с роботом на мероприятии ко Дню медицинского работника

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщался с роботом на мероприятии ко Дню медицинского работника. Их диалог попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем».

На представленных кадрах робот приветствует политика. Он произносит: «Ахмат — сила, шеф — чемпион, Аллаху Акбар». Кадыров жмет собеседнику руку.

В ходе самого мероприятия глава Чечни присвоил медикам множество наград. Так, министр здравоохранения Адам Алханов и начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров стали Героями Чеченской республики.

До этого Кадыров, выступая перед журналистами, в шутку признался, что опасается демонстрировать свою домашнюю кошку, чтобы против нее не ввели санкции. В прошлом организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а также заморозили средства на ее содержание.