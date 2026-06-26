Оглашено наказание за разбойное нападение на звезду советского кино

На Урале суд вынес приговор двоим разбойникам за ограбление актера Воскресенского

Красноуральский городской суд вынес приговор двоим местным жителям за разбойное нападение на квартиру советского актера Вячеслава Воскресенского, звезду кинофильма «Финист — Ясный сокол». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

19-летнего Артема Валеева и 22-летнего Глеба Дербенева признали виновными по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком: Валееву 7 лет 8 месяцев, его сообщнику — 8,5 года в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 13 октября 2025 года они вломились в квартиру актера и напали на него. Ударив Воскресенского, разбойники потребовали от него деньги. Актер позже рассказал, что злоумышленники знали о деньгах, которые были отложены на ремонт. Они постучали в дверь и попросили молоток, а затем ударили Воскресенского по лицу.

Актер, опасаясь за свою жизнь, не имея возможности противостоять более физически сильным молодым людям, был вынужден выполнить их требование. Материальный ущерб превысил 109,5 тысячи рублей. Злоумышленников оперативно нашли и заключили под стражу. В суде молодые люди признали свою вину частично.

