Появились подробности об ограблении известного советского актера

Ограбившие на Урале советского актера мужчины знали о его накоплениях

Ограбившие на Урале советского актера мужчины знали о его накоплениях. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Вячеслав Воскресенский рассказал, что злоумышленники знали о деньгах, которые были отложены на ремонт. Двое молодых людей постучали в дверь и попросили молоток, а затем ударили пострадавшего по лицу.

Денег, которые они обнаружили, им оказалось мало, и актер перевел им еще десять тысяч с карты, но они просили больше. После этого начались угрозы.

Возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу до 13 декабря.

Ранее сообщалось, что двое россиян избили и ограбили известного советского актера.