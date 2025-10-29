Двое россиян избили и ограбили известного советского актера

На Урале ограбили советского актера Воскресенского, сыгравшего Финиста

В Красноуральске суд арестовал Глеба Дербенева, ограбившего известного российского и советского актера театра и кино Вячеслава Воскресенского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 13 декабря.

Обвиняемый и его подельник ворвались в жилище актера, избили его и ограбили. Возбуждено дело по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Второго фигуранта дела также планируют арестовать.

Отмечается, что Воскресенский прославился благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол».

