Силовые структуры
11:32, 29 октября 2025Силовые структуры

Двое россиян избили и ограбили известного советского актера

Екатерина Кашурникова
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноуральске суд арестовал Глеба Дербенева, ограбившего известного российского и советского актера театра и кино Вячеслава Воскресенского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 13 декабря.

Обвиняемый и его подельник ворвались в жилище актера, избили его и ограбили. Возбуждено дело по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Второго фигуранта дела также планируют арестовать.

Отмечается, что Воскресенский прославился благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол».

Ранее в Москве кража 30 миллионов рублей у бизнесмена попала на видео.

    Все новости