11:53, 28 октября 2025Силовые структуры

Кража 30 миллионов рублей у бизнесмена в Москве попала на видео

В Москве задержаны двое мужчин, похитивших из машины бизнесмена 30 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве кража 30 миллионов рублей у бизнесмена попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в «МВД Медиа».

На видео похитители подходят к машине и вскрывают ее.

По данным правоохранителей, в полицию обратился 35-летний потерпевший. Он рассказал, что деньги ему передал партнер по бизнесу, предназначались они для выкупа товара. Деньги лежали в рюкзаке. После встречи мужчина положил рюкзак в машину, а сам ушел в торговый центр. Когда он вернулся, то в салоне автомобиля рюкзака уже не было. Все произошло на стоянке торгового центра на Алтуфьевском шоссе.

Задержанные — ранее судимые приезжие мужчины 51 и 55 лет. По предварительной информации, они вскрыли машину специальным устройством. Во время обыска силовики нашли у них электронный блок. Его отправили на экспертизу. Похищенными деньгами фигуранты успели распорядиться по своему усмотрению.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Мужчины арестованы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд приговорил к четырем годам лишения свободы 49-летнего мужчину за кражу 2,8 миллиона рублей у друга детства.

