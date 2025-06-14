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03:12, 14 июня 2025Мир

В Иране назвали сроки проведения операции против Израиля

КСИР: Операция против Израиля продлится столько, сколько потребуется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько это будет необходимо. Такой срок проведения операции назвал командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди, передает РИА Новости.

Он уточнил, что продолжительность действий будет зависеть от ситуации.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.

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