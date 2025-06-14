В Невинномысске при падении обломков БПЛА пострадал человек

В Невинномысске Ставропольского края при падении обломков БПЛА пострадал человек

Падение обломков зафиксировано в промзоне города Невинномысск в Ставропольском крае после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

«По оперативным данным, есть пострадавший», — уточнил он. По словам главы Ставропольского края, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают оперативные службы, проводится обследование территории, добавил Владимиров.

Ранее сообщалось, что над Невинномысском прозвучали по меньшей мере десять взрывов. Сначала местные жители услышали сирену воздушной опасности, после чего над городом начали раздаваться звуки взрывов, отмечает Shot.