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16:33, 14 июня 2025Бывший СССР

В центре Киева прошел ЛГБТ-парад

В центре Киева ограничили движение из-за ЛГБТ-парада
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В центре Киева прошел ЛГБТ-парад (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), из-за которого было существенно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

На шествие «Марш равенства» собрались примерно 800 человек возле станции метро «Театральная», в связи с чем она временно прекратила работу. Из-за скопления народа и перекрытия улиц в центре города случился транспортный коллапс.

Парад сорвали противники ЛГБТ в военной форме и масками на лицах, которые провели свою акцию «За традиционные ценности». Они скандировали «Традиции. Семья. Порядок».

Летом 2024 года власти Киева запретили украинским геям проводить марш ЛГБТ в метро, «чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций», и попросили организаторов выбрать другую локацию.

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