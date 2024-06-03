Украинским геям запретили маршировать под землей

Власти Киева не разрешили проводить ЛГБТ-марш в метро

Власти Киева запретили украинским геям проводить марш ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в метро. С соответствующим заявлением выступили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В столичной администрации уточнили, что проведение марша отказались согласовывать, «чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций», и попросили организаторов выбрать другую локацию.

Ранее стало известно, что в июне в Киеве пройдет первый с 2021 года марш ЛГБТ. Отмечалось, что из соображений безопасности гей-парад хотели сделать подземным и провести в метро, ограничив количество участников до 500 человек.