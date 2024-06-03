Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 3 июня 2024Бывший СССР

Украинским геям запретили маршировать под землей

Власти Киева не разрешили проводить ЛГБТ-марш в метро

Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти Киева запретили украинским геям проводить марш ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в метро. С соответствующим заявлением выступили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В столичной администрации уточнили, что проведение марша отказались согласовывать, «чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций», и попросили организаторов выбрать другую локацию.

Ранее стало известно, что в июне в Киеве пройдет первый с 2021 года марш ЛГБТ. Отмечалось, что из соображений безопасности гей-парад хотели сделать подземным и провести в метро, ограничив количество участников до 500 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      На Украине обеспокоились ростом числа поступающих в университеты мужчин

      В России рассказали о дальнейших действиях ВСУ

      Украинским геям запретили маршировать под землей

      Неподалеку от аэропорта Пензы появился необычный дорожный указатель

      Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы

      ЦСКА уволил главного тренера

      Выстрелившего в уроженца Дагестана через дверной глазок россиянина задержали

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше