В Киеве проведут подземный ЛГБТ-марш в метро

Первый с 2021 года марш ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) пройдет в Киеве 16 июня. О его проведении организаторы сообщили на странице мероприятия в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в этом году из соображений безопасности гей-парад решили сделать подземным и провести его в метро, а количество участников ограничить до 500 человек.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил сделать из арки Дружбы народов в Киеве символ ЛГБТ в виде радуги. По его мнению, это единственный способ избежать демонтажа культурного объекта. При этом он отметил, что ранее добавленной на сооружение трещины недостаточно для его переосмысления, поскольку никто не называет памятник «Аркой трещины народов».