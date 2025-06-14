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16:54, 14 июня 2025Мир

США пообещали защитить своих граждан на Ближнем Востоке

Пентагон пообещал защитить американских граждан на Ближнем Востоке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Соединенные штаты готовы обеспечить безопасность своих военных на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Хегсет подчеркнул, что США контролируют ситуацию и занимаются ее анализом в режиме реального времени. «Министерство обороны следит за этим на каждом уровне, включая время начала и все время, провело совещание сегодня утром», — заметил глава Пентагона.

Пит Хегсет пообещал, что Соединенные Штаты будут готовы защитить своих граждан, которые находятся в регионе и могут быть подвергнуты опасности из-за очередного витка напряженности. Шеф Пентагона добавил, что санкционировал добровольный выезд членов семей военнослужащих с баз США, находящихся в Ираке, Сирии, Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом два представителя министерства обороны США заявили Fox News, что разрешение касается семей военнослужащих, а не их самих. Так, ни один из американских военных на Ближнем Востоке не будет эвакуирован. Журналисты телеканала подытожили, что, хотя добровольные отъезды не редки, они обычно происходят, когда ухудшается обстановка безопасности.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран. Об этом Трамп якобы заявил в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 12 июня.

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