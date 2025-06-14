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13:54, 14 июня 2025Мир

Трамп высказался об атаке Израиля на Иран

WSJ: Трамп не помогал и не мешал Израилю атаковать Иран
Мария Черкасова

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова американских чиновников.

Сообщается, что, когда президент разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг, 12 июня, израильский лидер сказал президенту США, что это был последний день 60-дневного срока, отведенного на заключение сделки с Ираном. Израиль не может больше ждать и должен защитить себя и обеспечить соблюдение сроков, установленных самим Трампом, отметил Нетаньяху. По словам представителей администрации США, Трамп ответил, что не будет стоять на пути у Израиля, но подчеркнул, что американские военные также не будут помогать в проведении наступательных операций.

В пятницу, 13 июня, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.

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