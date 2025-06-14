Замглавы разведки КСИР погиб при атаке Израиля

Nour News: При израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР Хассани

При атаке Израиля погиб заместитель главы разведки воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосров Хассани. Об этом сообщило агентство Nour News.

Агентство Eitaa в своем Telegram-канале уточнило, что вместе с Хассани также погиб бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране.

До того Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас. В районе гавани активизировалась система противовоздушной обороны.