Замглавы разведки КСИР погиб при атаке Израиля

При атаке Израиля погиб заместитель главы разведки воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосров Хассани. Об этом сообщило агентство Nour News.
Агентство Eitaa в своем Telegram-канале уточнило, что вместе с Хассани также погиб бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Ранее иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране.
До того Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас. В районе гавани активизировалась система противовоздушной обороны.