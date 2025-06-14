Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:23, 14 июня 2025Путешествия

В Тегеране началась эвакуация международного аэропорта

Началась эвакуация международного аэропорта Мехрабад в Тегеране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Social Media / Reuters

Иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщило издание Bellum Acta в своем Telegram-канале.

«Иран начал эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране, что свидетельствует о возросшей обеспокоенности продолжающимися израильскими авиаударами», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

    Раскрыт секрет физической формы бывшего «самого сексуального мужчины в мире»

    Ирак обратился к США из-за действий Израиля

    В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа

    На Украине призвали наказать Сердючку за пение на русском языке

    В Иране возле строящейся АЭС заметили столб дыма

    В Тегеране началась эвакуация международного аэропорта

    В США начались протесты против Трампа

    Нетаньяху заявил о поддержке Израиля со стороны Трампа и народа США

    Британия перебросит дополнительные истребители на Ближний Восток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости