В Тегеране началась эвакуация международного аэропорта

Началась эвакуация международного аэропорта Мехрабад в Тегеране

Иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщило издание Bellum Acta в своем Telegram-канале.

«Иран начал эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране, что свидетельствует о возросшей обеспокоенности продолжающимися израильскими авиаударами», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.