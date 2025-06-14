Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 14 июня 2025Бывший СССР

Зюганов высказался о присоединении Западной Украины

Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов не согласился с бывшим премьер-министром Сергеем Степашиным о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зюганова, победа России в Великой Отечественной войне не состоялась бы, если бы границу не «отодвинули» на 200-250 километров. Это касается не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики. Зюганов отметил, что, например, от эстонской границы до Ленинграда — 160 километров.

Ранее Геннадий Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград. По его словам, на принятии указа о переименовании города давно настаивают местные жители.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране заявили о возможности закрытия важного для поставок нефти пролива

    США пообещали защитить своих граждан на Ближнем Востоке

    Минобороны показало видео с возвращенными из плена российскими военнослужащими

    Ротенберг раскрыл отношение к увольнению из СКА

    Во Франции назвали причину поддержки Макроном Украины

    В центре Киева прошел ЛГБТ-парад

    Женщина провалилась в канализационный люк с высоты шести метров и не пострадала

    Лукашенко приготовил «президентский» подарок Путину

    Иран взял в плен еще одного израильского военного

    Зюганов высказался о присоединении Западной Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости