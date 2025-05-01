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14:03, 1 мая 2025Россия

Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград

Лидер КПРФ Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, на принятии указа о переименовании города «давно настаивают местные жители», потому этот вопрос и был поднят на встрече с участием президента России Владимира Путина. «И он сказал, давайте еще раз обсудим, если граждане проголосуют. И, на мой взгляд, это давно перезрело. Я бы на его месте к 9 Мая принял уже указ», — резюмировал Зюганов.

В апреле Путин во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание.Первые» в Москве заявил, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика, но окончательное решение о возвращении названия должны принять жители города.

Тогда же Путин одобрил идею ветеранов специальной военной операции о возвращении аэропорту Волгограда названия «Сталинград».

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