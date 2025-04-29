Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в Сталинград

Путин решил вернуть волгоградскому аэропорту название «Сталинград»

Президент России Владимир Путин одобрил идею ветеранов спецоперации (СВО) на Украине о возвращении аэропорту Волгограда названия «Сталинград». Об этом он заявил ТАСС.

«Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что слово ветеранов СВО является для него «законом».

Ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко заявил, что жить в Сталинграде хотят только 10 процентов жителей Волгограда. По его словам, лучшей памятью для ветеранов будет процветающий город, уровень жизни и успехи волгоградцев, а не акцент на названии города.