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20:18, 30 апреля 2025Экономика

Путин рассказал о переименовании Волгограда

Путин: Решение о переименовании Волгограда в Сталинград должны принять жители
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В переименовании города Волгограда в Сталинград есть логика, но окончательное решение о возвращении названия должны принять жители города. Так высказался президент России Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание.Первые» в Москве, передает РИА Новости.

«Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить», — ответил глава государства на вопрос о переименовании российского города. Президент отметил, что название «Сталинград» связано с Победой и вполне бы подошло населенному пункту.

Однако перед принятием решения о переименовании стоит узнать мнение большинства жителей, подчеркнул Путин.

Ранее президент утвердил переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Проект о возвращении городу Ростову прежнего названия был принят Госдумой и получил одобрение Совета Федерации. Решение, по мнению авторов, оправдано тем, что название «Ростов Великий» давно вошло в историографический и общественный обиход.

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