Путин утвердил переименование города Ростов

Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Город Ростов Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Проект о возвращении городу Ростову прежнего названия был принят Госдумой и получил одобрение Совета Федерации. Решение, по мнению авторов, оправдано тем, что название «Ростов Великий» давно вошло в историографический и общественный обиход. В кабмине идею поддержали, указав, что приставка «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и подчеркнет статус значимого историко-культурного центра.

С инициативой по переименованию, как подчеркивают депутаты, выступили сами горожане, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев лишь дал ей ход. Финансирование мероприятий по переименованию Ростова, как сообщалось, будет проводиться за счет бюджетных средств Ярославской области.

Ранее парламентарии призвали вернуть прежнее имя другому городу — Волгограду. С таким требованием выступили депутаты Госдумы от партии КПРФ. Переименование города в Сталинград хотят приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.