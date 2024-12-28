Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 28 декабря 2024Экономика

Путин утвердил переименование города Ростов

Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Виктория Клабукова

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

Город Ростов Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Проект о возвращении городу Ростову прежнего названия был принят Госдумой и получил одобрение Совета Федерации. Решение, по мнению авторов, оправдано тем, что название «Ростов Великий» давно вошло в историографический и общественный обиход. В кабмине идею поддержали, указав, что приставка «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и подчеркнет статус значимого историко-культурного центра.

С инициативой по переименованию, как подчеркивают депутаты, выступили сами горожане, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев лишь дал ей ход. Финансирование мероприятий по переименованию Ростова, как сообщалось, будет проводиться за счет бюджетных средств Ярославской области.

Ранее парламентарии призвали вернуть прежнее имя другому городу — Волгограду. С таким требованием выступили депутаты Госдумы от партии КПРФ. Переименование города в Сталинград хотят приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

      ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

      Врач раскрыла неожиданный факт о печени

      Ирландия потребовала вернуть пушку

      В РПЦ рассказали о новом служении священника-извращенца

      Путин освободил врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

      Напавшего на россиянку в Подмосковье курьера задержали

      В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

      Раскрыты суточные потери ВСУ

      Россиянин пинал членов экипажа и пытался разбить иллюминатор на рейсе из Дубая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше