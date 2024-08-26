Город Ростов переименуют

Кабмин поддержал переименование ярославского Ростова в Ростов Великий

Российский кабмин поддержал переименование Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«От федерального Правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко», — поделился информацией глава Ярославской области, уточнив, что соответствующий документ уже направлен в Госдуму. Евраев добавил, что надеется завершить все юридические процедуры до конца года.

По мнению губернатора, возвращение городу прежнего названия внесет значительный вклад в восстановление исторической справедливости.

О том, что проект о переименовании Ростова рассмотрит Госдума, стало известно в начале июля. До этого за последние 20 лет сделать Ростов Великий из Ростова пытались не менее трех раз.