Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 8 ноября 2024Экономика

Город Волгоград потребовали переименовать

В Госдуме потребовали вернуть городу Волгограду имя Сталинград
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Депутаты Госдумы от партии КПРФ потребовали вернуть городу Волгограду имя Сталинград. Такое предложение было сделано по итогам круглого стола, пишет портал V1.RU в своем Telegram-канале.

«Настало время вернуть Сталинграду его героическое имя! Город стал примером несгибаемого мужества советских воинов и его жителей», — говорится в итоговой резолюции. Коммунисты убеждены, что переименование будет знаковым в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. Сейчас городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения некоторых массовых мероприятий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. В Правительстве поддержали идею. В официальном отзыве кабмина указано, что дополнение названия города словом «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и будет подчеркивать статус значимого историко-культурного центра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Харьковской области раскрыли личности пилотов ВСУ. Они обстреливали регион на американских F-16

      Напавшего на полицейских с ножом россиянина признали невменяемым и увезли в психбольницу

      Звезда Marvel Крис Эванс неожиданно сменил имидж

      Киев допустил к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA

      В Совфеде объяснили разницу между мирными переговорами и перемирием с Украиной

      Россиянку в Гоа уличили в хранении наркотиков на сумму в тысячи долларов

      По делу о трагедии с известным певцом были допрошены трое подозреваемых

      Делегация Тайваня приехала в США из-за беспокойства в связи с переизбранием Трампа

      Россиянам рассказали о росте цен к началу ноября

      Звезда Comedy Club рассказал о Мартиросяне за кадром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше