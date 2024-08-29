В Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликовали в думской электронной базе.
Автором инициативы выступает Ярославская областная Дума. «Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в проекте закона.
В Правительстве поддержали идею. Положительное заключение подписал руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. В официальном отзыве камбина указано, что дополнение названия города словом «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и будет подчеркивать статус значимого историко-культурного центра.
По мнению губернатора Ярославской области Михаила Евраева, возвращение Ростову прежнего названия внесет значительный вклад в восстановление исторической справедливости.