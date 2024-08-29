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17:53, 29 августа 2024Экономика

В Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростова

В Госдуму внесли проект о переименовании ярославского Ростова в Ростов Великий

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Автором инициативы выступает Ярославская областная Дума. «Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в проекте закона.

В Правительстве поддержали идею. Положительное заключение подписал руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. В официальном отзыве камбина указано, что дополнение названия города словом «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и будет подчеркивать статус значимого историко-культурного центра.

По мнению губернатора Ярославской области Михаила Евраева, возвращение Ростову прежнего названия внесет значительный вклад в восстановление исторической справедливости.

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      Нина Ташевская
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