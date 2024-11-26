Госдума одобрила переименование города Ростов

Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

Город Ростов в Ярославской области может приобрести новое название. Соответствующий проект в первом чтении приняла Госдума, передает «Интерфакс».

Документ был внесен на рассмотрение в конце августа. Авторы законопроекта предлагают переименовать город в Ростов Великий, оправдывая это тем, что такое название уже вошло в историографический и общественных обиход. «В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», — заявил зампред областной Думы Антон Капралов на пленарном заседании. Инициатива, по словам депутата, принадлежит самим горожанам, а губернатор Михаил Евраев ее одобрил. Финансирование мероприятий по переименованию Ростова, согласно документу, будет проводиться за счет бюджетных средств Ярославской области.