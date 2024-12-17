Городу Ростову вернули прежнее название

ГД приняла закон о переименовании города Ростова в Ростов Великий

Государственная Дума (ГД) 17 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. О том, что ему вернули прежнее название, сообщает агентство «Интерфакс».

В пояснительной записке уточняется, что в летописи XII века Ростов был назван Великим. В Ипатьевской летописи, датированной концом XIV — начала XV века, указываются сведения о месте с таким же названием. Кроме того, до принятия закона предложения переименовать Ростов много раз выдвигались общественностью. Так, в прошлом году был проведен опрос среди 13,9 тысячи ростовцев. В результате подавляющее большинство из них, 13,8 тысячи человек, или 58 процентов от общего числа жителей в возрасте старше 14 лет, выступили за переименование города в Ростов Великий. В пояснительной записке отмечается, что благодаря этому городу будет возвращено наименование, «широко известное в прошлом и настоящем».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявлял, что возвращение Ростову прежнего названия внесет значительный вклад в восстановление исторической справедливости.