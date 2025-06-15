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07:00, 15 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист назвал лучшие валютные альтернативы доллару и евро

Экономист Ордов: Тенге, рупия, юань и франк могут стать альтернативой доллара
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Казахстанский тенге, китайский юань, индийская рупия и швейцарский франк могут стать лучшими альтернативными валютами для вложений, считает профессор РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Чтобы не потерять много денег, лучше для инвестирования вкладываться в несколько валют, посоветовал он.

«Мы Казахстанский тенге тоже рассматриваем, он входит и в наш единый таможенный союз, и экономика развивается достаточно динамично и не привязана к рублю, в отличие от белорусских рублей», — сказал Ордов

Еще одним из интересных для инвестирования валют он назвал индийскую рупию, которая связана с одной из крупнейших экономик мира. Также он назвал швейцарский франк традиционной для мира и привычной валютой.

«Традиционно мы видим, что юани пользуется спросом, но мы понимаем, что никогда вы не сможете подержать их в руках, поэтому такие конвертации проходят, в основном, в цифровом виде», — добавил экономист.

Однако на юане, по его словам, много не заработаешь, так как он имеет очень узкий коридор волатильности.

Сейчас дорожает золото, к примеру. Поэтому валютные пары в настоящее время скорее вопрос темный. Если заниматься именно финансовой составляющей, то лучше диверсифицировать, выбирать несколько валют, чтобы не положить все яйца в одну корзину и проиграть

Константин Ордовэкономист

Ранее Банк России 10 июня снизил курсы доллара, евро и юаня. Курс доллара установлен на отметке 79,1543 рубля, евро — 90,3666 рубля, а юаня — 10,9784 рубля. На пятницу, 6 июня, стоимость этих валют составляла 79,1272 рубля за доллар, 90,6635 — за евро и 11,0208 — за юань.

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