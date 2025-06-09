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18:19, 9 июня 2025Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 10 июня составил 79,1543 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России на 10 июня снизили курсы доллара, евро и юаня. Об этом сообщил Банк России.

Курс доллара установлен на отметке 79,1543 рубля, евро — 90,3666 рубля, а юаня — 10,9784 рубля. На пятницу, 6 июня, стоимость этих валют составляла 79,1272 рубля за доллар, 90,6635 — за евро и 11,0208 — за юань.

Ранее сообщалось, что торгующиеся на Мосбирже фьючерсы на курс доллара к рублю в 11:29 внезапно упали. Например, июньский фьючерс обвалился на 7,86 процента, до 73,4 рубля.

По мнению аналитика Александра Потавина, произошедшее в конце минувшей недели снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов не повлияет существенным образом на курс рубля к доллару. Эксперт назвал маловероятным устойчивое ослабление рубля в обозримой перспективе.

В свою очередь, телеканал CNBC назвал российский рубль самой эффективной валютой в мире.

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