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12:56, 9 июня 2025Экономика

На Мосбирже заметили аномалию с долларом

Фьючерсы на доллар на Мосбирже аномально рухнули на 8,3 % в течение одной минуты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Торгующиеся на Мосбирже фьючерсы на курс доллара к рублю (вид ценных бумаг, позволяющий заработать на движениях валютной пары) в 11:29 неожиданно обвалились. Об этом со ссылкой на данные площадки сообщает РБК.

В частности, июньский фьючерс рухнул на 7,86 процента, до 73,4 рубля. Уже через минуту он вернулся к 79,57 рубля, то есть полностью компенсировал падение.

На длинных контрактах, например, с исполнением в сентябре и декабре, произошла такая же аномалия. Отреагировал и фьючерс на евро, хотя падение было менее выраженным.

С чем может быть связана такая динамика, не сообщается. С июня прошлого года обе валюты не торгуются на Мосбирже из-за санкций США, а официальный курс доллара Банк России определяет с учетом внебиржевых торгов. Соответственно, фьючерсы позволяют сглаживать валютные риски, хотя и не дают возможность непосредственно приобретения валюты.

В связи с особенностями биржевых торгов даже кратковременный скачок может привести к большим убыткам инвесторов, поскольку они выставляют автоматическую продажу или покупку актива при резком движении. Таким образом, текущее падение привело к тому, что многие участники торгов продали фьючерсы по неадекватно низкой стоимости.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что снижение ключевой ставки Центробанка с 21 до 20 процентов годовых не окажет существенного влияния на курс рубля к доллару, поскольку жесткость денежно-кредитной политики с учетом замедления инфляции остается неизменной. Однако если на июльском заседании совета директоров регулятора случится новое снижение, а также будет дан сигнал на дальнейшее смягчение, то рубль может резко ослабеть.

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