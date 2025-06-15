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07:25, 15 июня 2025Мир

Маск заявил об активации Starlink над Ираном

Маск заявил об активации лучевых сигналов системы Starlink над Ираном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Johannes Christo / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил об активации спутниковой системы Starlink на Ираном. Он указал на это в соцсети Х, комментируя пост с обращением к нему с просьбой включить систему спутникового интернета для иранских граждан.

Автор публикации предложил Маску с помощью этого действия «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима». Дело в том, что, по его словам, власти страны отключили на ее территории интернет, чтобы активисты не смогли координировать протесты.

«Лучевые сигналы включены», — написал миллиардер в ответ на пост.

В январе Маск помог вызволить из Ирана задержанную итальянскую журналистку. Он обсудил этот вопрос с постпредом исламской республики при ООН Амиром Саидом Иравани.

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