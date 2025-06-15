Маск заявил об активации Starlink над Ираном

Маск заявил об активации лучевых сигналов системы Starlink над Ираном

Американский предприниматель Илон Маск заявил об активации спутниковой системы Starlink на Ираном. Он указал на это в соцсети Х, комментируя пост с обращением к нему с просьбой включить систему спутникового интернета для иранских граждан.

Автор публикации предложил Маску с помощью этого действия «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима». Дело в том, что, по его словам, власти страны отключили на ее территории интернет, чтобы активисты не смогли координировать протесты.

«Лучевые сигналы включены», — написал миллиардер в ответ на пост.

В январе Маск помог вызволить из Ирана задержанную итальянскую журналистку. Он обсудил этот вопрос с постпредом исламской республики при ООН Амиром Саидом Иравани.