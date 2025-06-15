На Кубани трое мужчин попытались устроить теракт на железной дороге

Полиция Кубани задержала мужчин, пытавшихся устроить теракт на железной дороге

На Кубани задержали троих мужчин при попытке устроить теракт на железной дороге, повредив релейный шкаф. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

«Прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки», — указали правоохранители.

Полиция установила, что задержанные в возрасте 24 и 25 лет получили в мессенджере «предложение о криминальном заработке от неизвестного лица» и согласились совершить преступление. Двое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Отмечается, что инцидент не привел к сбоям в работе железной дороги.

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