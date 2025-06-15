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16:04, 15 июня 2025Силовые структуры

На Кубани трое мужчин попытались устроить теракт на железной дороге

Полиция Кубани задержала мужчин, пытавшихся устроить теракт на железной дороге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Кубани задержали троих мужчин при попытке устроить теракт на железной дороге, повредив релейный шкаф. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

«Прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки», — указали правоохранители.

Полиция установила, что задержанные в возрасте 24 и 25 лет получили в мессенджере «предложение о криминальном заработке от неизвестного лица» и согласились совершить преступление. Двое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Отмечается, что инцидент не привел к сбоям в работе железной дороги.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что на территории России готовятся новые теракты.

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