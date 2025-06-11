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12:46, 11 июня 2025Бывший СССР

Глава СБУ пригрозил России новыми терактами

Глава СБУ Малюк: Украина готовит новые теракты на территории России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Московская транспортная прокуратура / РИА Новости

Украина готовит новые теракты на территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты. Об этом сообщил глава Службы безопасности страны (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"», — сказал он.

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