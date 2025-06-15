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08:31, 15 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке с нуля

Экономист Беляев: Москвичи могут накопить на первоначальный взнос за семь лет
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Москвичи могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке с текущими условиями за семь лет, рассказал кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев. Такой срок экономист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Из средней заработной платы [в Москве] в сто с чем-то тысяч: если откладывать по 20 тысяч в месяц, то за год это будет 200 тысяч. Чтобы накопить необходимые для московской квартиры два миллиона для первого взноса, понадобится десять лет. Это я имею в виду средний уровень», — рассказал Беляев.

При этом экономист отметил, что за десять лет цены на недвижимость вырастут. Однако человек может использовать техники накопления, чтобы приумножить свои средства, добавил он.

Не меньше пяти лет в среднем понадобиться для того, чтобы накопить на первоначальный взнос с нуля. Лет за семь можно с первоначальным взносом справиться. При этом никто не говорит, что вы должны себя сажать на голодный паек. Считается, что по 10 процентов можно откладывать от любого вида заработков безболезненно. С небольшой болью — 20 процентов

Михаил Беляевкандидат экономических наук и финансовый аналитик

Ранее стало известно, что ряд крупных российских городов после отмены льготной ипотеки оказался в зоне риска из-за нераспроданного жилья. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

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