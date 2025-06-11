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10:53, 11 июня 2025Экономика

Ряд российских городов оказался в зоне риска из-за нераспроданного жилья

«Движение.ру»: 11 городов РФ находятся в зоне риска из-за нераспроданного жилья
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ряд крупных городов РФ после отмены льготной ипотеки оказались в зоне риска из-за нераспроданного жилья. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), пишут «Известия».

Специалисты изучили ситуацию на рынке недвижимости с июня 2024 года по июнь 2025-го в 16 городах-миллионниках страны, а также Тюмени, которая сегодня является одним из крупнейших рынков жилья в стране. «За этот период объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза — с 475 миллиардов до 167 миллиардов рублей в месяц, одновременно с этим сокращался спрос на новое жилье. При этом большинство крупнейших городов России увеличили объемы стройки — на 10 процентов и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Последнее грозит девелоперам финансовыми проблемами», — сказано в исследовании.

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В соответствии с документом, рост показателя по соотношению распроданности возводимого жилья к его строительной готовности наблюдался лишь в Москве и Петербурге. В первом случае за год он увеличился на один процент, до 95 процентов, а во втором — на три процента, достигнув 92 процентов. В остальных же миллионниках фиксировалось снижение данного параметра. Эксперты отметили, что в четырех городах оно не достигло критического уровня. Так, сильнее всего объемы распроданности жилья упали в Нижнем Новгороде — на 36 процентов. Между тем с учетом данных прошлого года показатель по-прежнему находится на высоком уровне, который сократился с 146 процентов до 110 процентов. Нет поводов для опасений и в Екатеринбурге (снижение на 25 процентов, со 110 процентов до 85 процентов), Ростове-на-Дону (на 28 процентов, со 113 процентов, до 85 процентов) и Казани (на 22 процента, со 105 процентов до 83 процентов). В остальных же городах — Волгограде, Тюмени, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Омске, Воронеже, Уфе, Красноярске и Краснодаре — соотношение объемов распроданности к стройготовности составило не более 70 процентов. Именно они, отметили аналитики, находятся в зоне риска.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что некоторым региональным рынкам недвижимости в стране грозит кризис из-за низкой распроданности жилья.

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