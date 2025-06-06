Вероятность кризиса на рынке жилья в России оценили

«Дом.РФ»: Некоторым региональным рынкам жилья грозит кризис

Некоторым региональным рынкам жилья в стране грозит кризис. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг во время дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ, его слова приводит агентство РИА Новости.

Причиной возможного кризиса в них аналитик назвал низкий уровень распроданности квартир. «Там ситуация хуже, чем в среднем по стране. Я понимаю тех, кто опасается кризисов на локальных рынках жилья. Вполне возможно, что такое мы увидим в каких-то регионах», — отметил он. Гольдберг уточнил, что в среднем по России на данный момент распродано около 55 процентов введенного жилья за 2025 год, однако в некоторых крупных регионах показатель не доходит и до 20 процентов. Он добавил, что Москве кризис не грозит, поскольку распроданность может быть ниже и 40 процентов, и 50 процентов, и там ее будет достаточно в силу намного большей рентабельности.

В ходе той же дискуссии Гольдберг высказал мнение, что ипотека в РФ может сойти на нет, если отменить повышенную компенсацию для банков по льготным кредитам.