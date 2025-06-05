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19:26, 5 июня 2025Экономика

В России допустили приостановку ипотеки

«Дом.РФ»: Ипотека остановится без компенсаций по льготным кредитам для банков
Виктория Клабукова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ипотека в России может сойти на нет, если за банками не останется права на компенсации по льготным кредитам. Такой вариант развития событий в ходе дискуссии, организованной порталом ЕРЗ.РФ, допустил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, передает РИА Новости.

По его словам, ипотека в стране может продолжаться, только если по крайней мере до конца года продлить для банков повышенное возмещение по льготным кредитам. «Если этого не произойдет, мы видим большие риски для отрасли как ипотечной, так и банковской», — констатировал Гольдберг.

Как он пояснил, благодаря компенсациям банки соглашались оформлять ипотеку, несмотря на нулевую рентабельность. Без права на возмещение финорганизации начнут воспринимать ипотечное кредитование убыточным. «Я надеюсь, что такой вероятности (непродления возмещения — прим.«Ленты.ру») нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток, и выдачи ипотеки в известной степени остановятся», — заключил Гольдберг.

Ранее в «Дом.РФ» подсчитали, как долго требуется копить на первоначальный взнос по рыночной ипотеке в России. С учетом нынешних ставок и средней зарплаты в 60 тысяч рублей откладывать придется около четырех лет.

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