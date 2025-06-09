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13:25, 9 июня 2025Экономика

В Москве стало больше нераспроданного жилья

«Яндекс Недвижимость»: Объем нераспроданного жилья в Москве вырос вдвое
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За год объем нераспроданного жилья в готовых новостройках Москвы и области вырос в два раза. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Недвижимость», результаты которого передает РИА Новости.

По итогам мая 2025 года общая площадь не проданных квартир в готовых новостройках региона превысила 820 тысяч квадратов. «В мае прошлого года этот показатель был ровно 410 тысяч квадратных метров», — отметили эксперты.

При этом если оценивать предложение недавно введенных в эксплуатацию новостроек в квартирах, динамика роста показала плюс 78 процентов относительно прошлого года. Это означает, что сейчас в столице много новых квартир, которые уже построены и сданы, но еще не нашли своего покупателя.

Ранее сообщалось, что в Москве стали чаще выставлять на продажу квартиры поколения бэми-бума. Согласно подсчетам, за последние семь лет доля объявлений о продаже жилья в домах 1965-1985 годов постройки выросла на 14 процентных пунктов в общем объеме экспозиции столицы.

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