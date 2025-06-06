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17:23, 6 июня 2025Экономика

Названо условие для восстановления стройотрасли в России

Глава ЕРЗ Холопик: Восстановление стройотрасли начнется при ставке ниже 12 %
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Восстановление строительной отрасли в России начнется только после того, как ключевая ставка опустится ниже 12 процентов годовых. Такое условие в беседе с РИА Новости назвал руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик.

Такой уровень ключевой ставки эксперт считает порогом, преодолев который ипотечное кредитование в стране вновь станет массовым. До 10-12 процентов, по прогнозам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, ключевая ставка опустится не раньше 2027 года. Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, однако, считает достаточным снижение ключевой ставки до 15 процентов годовых. Уже благодаря этому, по мнению собеседника агентства, россияне возобновят интерес к новостройкам, ведь только в 2024 году доля сделок с привлечением заемных средств на рынке недвижимости достигала 90 процентов.

С оптимизмом на текущее понижение ставки смотрит руководитель отдела развития финансовых продуктов группы «Плюс» Леонид Зайкин. Он полагает, что даже небольшой спад «создаст позитивный эмоциональный фон для рынка», ведь ключевая ставка не снижалась больше двух лет. Рост сделок с недвижимостью ожидает и Сырцов. По его словам, у покупателей появится большая уверенность в рефинансировании. Кроме того, россияне станут активнее соглашаться на покупку жилья в рассрочку, ожидая, что в будущем смогут заменить ее ипотекой.

Ранее в «Дом.РФ» предрекли кризис на некоторых региональных рынках недвижимости. Аналитики объяснили это низким уровнем распроданности квартир. В среднем по стране распродано около 55 процентов введенного жилья, однако в части регионов этот показатель не доходит и до 20 процентов.

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