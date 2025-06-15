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10:41, 15 июня 2025Экономика

Первый вице-премьер России рассказал об импортозамещении оборудования для добычи газа

Мантуров: «Роскосмос» и «Алмаз-Антей» импортозамещают оборудование
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Государственная корпорация «Роскосмос» и государственный концерн «Алмаз-Антей» уже импортозамещают оборудование для добычи углеводородов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем"», — рассказал Мантуров.

По словам первого вице-премьера, в 2014 году доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов составляла 30 процентов, а сейчас достигла 65 процентов.

Ранее Мантуров сообщал, что в России значительно выросло производство компонентов для боеприпасов.

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