Первый вице-премьер России рассказал об импортозамещении оборудования для добычи газа

Мантуров: «Роскосмос» и «Алмаз-Антей» импортозамещают оборудование

Государственная корпорация «Роскосмос» и государственный концерн «Алмаз-Антей» уже импортозамещают оборудование для добычи углеводородов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем"», — рассказал Мантуров.

По словам первого вице-премьера, в 2014 году доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов составляла 30 процентов, а сейчас достигла 65 процентов.

Ранее Мантуров сообщал, что в России значительно выросло производство компонентов для боеприпасов.