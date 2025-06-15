Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 15 июня 2025Мир

Продолжительность ирано-израильского конфликта спрогнозировали

CNN: Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни. Такой прогноз по продолжительности ирано-израильского конфликта приводит телеканал CNN, ссылаясь на данные от израильского и американского чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Отмечается, что Соединенные Штаты не возражали против такой продолжительности атак Израиля на Иран. «Операция проводится с молчаливого одобрения США... Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала продолжительность операции в несколько недель в частных переговорах», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

    ВС Ирана раскрыли тип использованных во время новой волны атак на Израиль вооружений

    В Израиле назвали число пропавших без вести при ударах Ирана

    Оснащение иранских ракет раскрыли

    Россиянам рассказали о мошеннических схемах при покупке машины

    Продолжительность ирано-израильского конфликта спрогнозировали

    Во Внуково назвали причину задержки багажа туристов Turkish Airlines

    Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников

    Число пострадавших в Израиле достигло 200 человек

    Стало известно о разрыве обороны ВСУ по швам на одном участке фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости