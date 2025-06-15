Продолжительность ирано-израильского конфликта спрогнозировали

CNN: Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни

Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни. Такой прогноз по продолжительности ирано-израильского конфликта приводит телеканал CNN, ссылаясь на данные от израильского и американского чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Отмечается, что Соединенные Штаты не возражали против такой продолжительности атак Израиля на Иран. «Операция проводится с молчаливого одобрения США... Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала продолжительность операции в несколько недель в частных переговорах», — говорится в публикации на сайте телеканала.