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04:10, 15 июня 2025Мир

Глава Минобороны Израиля описал удары по Ирану двумя словами

Глава Минобороны Израиля Кац описал удары по Ирану словами «Тегеран горит»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац описал удары страны по Ирану, которые произошли в ночь на 15 июня, двумя словами. Он написал об этом в своем аккаунте в соцсети X.

«Тегеран горит», — прокомментировал ситуацию израильский министр обороны.

Днем ранее Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана Тегеран при одном условии — если верховный лидер этой страны Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля. Он подчеркнул, что вторая сторона конфликта заплатит высокую цену за вред, причиненный гражданам Израиля.

ЦАХАЛ объявил о завершении масштабной серии разведывательных ударов по Тегерану. Они были связаны с проектом ядерного оружия иранского режима.

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