Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран при одном условии

Министр обороны Израиля Кац пригрозил сжечь Тегеран, если продолжатся обстрелы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана Тегеран при одном условии — если верховный лидер этой страны Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля. Об этом в субботу, 14 июня, пишет портал Ynet.

«Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и создает реальность, в которой они заплатят высокую цену за преступный вред, нанесенный гражданам Израиля», — сказал Кац.

При этом он похвалил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силы безопасности страны за «впечатляющие действия и оперативные достижения, достигнутые перед лицом самой серьезной угрозы существованию государства Израиль».

В этот же день Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к здравому смыслу после взаимных бомбардировок.