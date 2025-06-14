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13:07, 14 июня 2025Мир

Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран при одном условии

Министр обороны Израиля Кац пригрозил сжечь Тегеран, если продолжатся обстрелы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана Тегеран при одном условии — если верховный лидер этой страны Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля. Об этом в субботу, 14 июня, пишет портал Ynet.

«Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и создает реальность, в которой они заплатят высокую цену за преступный вред, нанесенный гражданам Израиля», — сказал Кац.

При этом он похвалил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силы безопасности страны за «впечатляющие действия и оперативные достижения, достигнутые перед лицом самой серьезной угрозы существованию государства Израиль».

В этот же день Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к здравому смыслу после взаимных бомбардировок.

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