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11:47, 15 июня 2025Россия

Путин рассказал о ежегодной проверке здоровья

Путин рассказал, что каждый год проходит двухдневную полную проверку организма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин каждый год проходит двухдневную полную проверку организма. Об этом сообщает РИА Новости.

12 июня российский лидер вручал в Кремле государственные премии, а после церемонии президент пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Врач заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — ответил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что весь мир внимательно следит за каждым словом президента России.

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