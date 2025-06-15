Путин рассказал о ежегодной проверке здоровья

Президент России Владимир Путин каждый год проходит двухдневную полную проверку организма. Об этом сообщает РИА Новости.
12 июня российский лидер вручал в Кремле государственные премии, а после церемонии президент пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Врач заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».
«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — ответил Путин.
Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что весь мир внимательно следит за каждым словом президента России.