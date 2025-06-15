Путин рассказал о ежегодной проверке здоровья

Путин рассказал, что каждый год проходит двухдневную полную проверку организма

Президент России Владимир Путин каждый год проходит двухдневную полную проверку организма. Об этом сообщает РИА Новости.

12 июня российский лидер вручал в Кремле государственные премии, а после церемонии президент пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Врач заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — ответил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что весь мир внимательно следит за каждым словом президента России.