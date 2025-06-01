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14:38, 1 июня 2025Россия

Песков заявил о внимании мира к каждому слову Путина

Песков заявил, что весь мир внимательно следит за каждым словом Путина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Весь мир внимательно следит за каждым словом президента России Владимира Путина. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина», — сказал официальный представитель Кремля. Он обосновал это тем, что Путин является лидером очень важной страны.

Ранее Песков высказался о восстановлении отношений с США. Он подчеркнул, что Москва исходит прежде всего из своих интересов в нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном.

Перед этим представитель Кремля заявил, что Путин последовательно разъясняет западным коллегам позицию России о недопустимости расширения НАТО на восток. Песков добавил, что разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне.

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