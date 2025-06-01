Песков заявил о внимании мира к каждому слову Путина

Песков заявил, что весь мир внимательно следит за каждым словом Путина

Весь мир внимательно следит за каждым словом президента России Владимира Путина. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина», — сказал официальный представитель Кремля. Он обосновал это тем, что Путин является лидером очень важной страны.

Ранее Песков высказался о восстановлении отношений с США. Он подчеркнул, что Москва исходит прежде всего из своих интересов в нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном.

Перед этим представитель Кремля заявил, что Путин последовательно разъясняет западным коллегам позицию России о недопустимости расширения НАТО на восток. Песков добавил, что разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне.

