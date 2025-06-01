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13:38, 1 июня 2025Мир

Песков раскрыл мотив Кремля в нормализации отношений с США

Песков: Россия исходит прежде всего из своих интересов в отношениях с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Россия исходит прежде всего из своих интересов в нормализации двусторонних отношений с США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, сообщение опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков раскрыл реакцию Москвы на высказывания президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за его заявлениями. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия должна спокойно реагировать на заявления американского лидера.

Ранее помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа. Он отметил, что телефонные разговоры российского и американского президентов уже дают определенные результаты.

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